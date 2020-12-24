В российском городе появилась «елка-калека»

В городе Алапаевске Свердловской области появилась новогодняя елка, которую местные жители из-за внешнего вида прозвали «калекой». У нее отсутствовала часть веток, а к стволу была привязана белая труба. Фото праздничного дерева опубликовали в сообществе «Блог Юриста» во «ВКонтакте».

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Дерево установили в одном из дворов на улице Флегонта Кабакова. Однако местные жители оказались недовольны новогодним декором, так как заметили, что часть кроны у елки повредилась, а уцелевшие ветви были скудно украшены мишурой и бумажными гирляндами. В итоге автор публикации назвал дерево «грустным и облезлым», а также подчеркнул, что «без слез на данную елку смотреть невозможно».

Вскоре представители Telegram-канала Mash обратились к мэру города Сайгиду Билалову и попросили его прокомментировать ситуацию. Глава Алапаевска отметил, что с помощью новогоднего дерева власти хотели поздравить жителей с праздником. По словам Билалова, елка пострадала из-за «несознательных категорий людей», которые оборвали ветви и забрали к себе домой для декора. Мэр также предположил, что рабочие привязали к дереву трубу, «чтобы не испортить красоту». В соцсети отметили, что после общественного резонанса елку решили заменить.

Ранее в декабре жители города Гусева Калининградской области высмеяли новогоднюю елку, назвав ее «лысой» и «самой стремной елкой области». Они обсудили украшение в сети и предположили, что дерево потрепалось, как будто переболело двусторонней пневмонией. Вскоре местные власти прокомментировали недовольство и пояснили, что крона дерева повредилась во время транспортировки.

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