Русская Ронда подписала контракт с Bellator

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Ирина Алексеева, известная как Русская Ронда, подписала контракт с промоушеном Bellator. Об этом сообщает MMAJunkie.

Соглашение предусматривает проведение нескольких поединков с участием россиянки. Другие детали договора не уточняются.

30-летняя спортсменка выступает в наилегчайшем весе. Всего за карьеру Алексеева провела четыре поединка по правилам ММА. Первые три боя она выиграла, а последний, в декабре 2019-го, проиграла. Тогда Алексеева уступила белоруске Лилии Казак на турнире промоушена ProFC.

Алексеева — чемпионка мира и призер чемпионатов Европы по самбо, а также призер чемпионата России по дзюдо.

14 декабря сообщалось, что контракт с Bellator в ближайшее время подпишет кубинский боец ММА Йоэль Ромеро. Организации удалось переманить Ромеро, который был уволен руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).