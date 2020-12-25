Россия включила гиперзвуковой «Авангард» в «плохую сделку» США

Россия включила ракетный гиперзвуковой комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» в область действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений III (СНВ-3), сообщил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел (МИД) страны Владимир Ермаков.

«Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах», — заявил дипломат.

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В декабре спецпредставитель президента страны Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал российско-американский договор плохой сделкой. «Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить его (...). Договор покрывал приблизительно 90 процентов американских арсеналов и всего около 40 процентов российского вооружения», — сказал Биллингсли.

В декабре на YouTube-канале Минобороны России появилось видео, в котором была показана загрузка ракеты «Авангард» в шахту.

В том же месяце телеканал «Звезда» опубликовал ролик, в котором был продемонстрирован внешний вид «Авангарда».

Впервые об «Авангарде» президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».