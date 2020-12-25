В полиции рассказали о возможном наказании для Исмаилова за драку на турнире MMA

В полиции рассказали о возможном наказании для российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова за драку с соотечественником Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Исмаилова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Спортсмену грозит наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток.

Драка между Исмаиловым и Минеевым произошла вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с соотечественником. Конфликт перерос в драку, из-за которой болельщики начали перелезать через ограждение. Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. Брат Исмаилова Рамазан назвал причиной случившегося шутку Магомеда, которая возмутила Минеева.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их противостояние завершилось вничью.