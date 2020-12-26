Президента Черногории госпитализировали

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус, включая сегодняшний, показали отрицательный результат. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского лидера.

Джуканович по рекомендации врачей проходит лечение от воспаления легких. Отмечается, что все жизненные показатели у президента стабильные, он продолжает выполнять свои обязанности.

17 декабря стало известно о заражении коронавирусом президента Франции Эммануэля Макрона. Он ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно. 25 декабря телеканал BFMTV сообщил, что французский лидер пошел на поправку и уже вернулся в Елисейский дворец, чтобы провести там праздники.