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Заразившийся коронавирусом Макрон пошел на поправку и вышел с самоизоляции

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Yves Herman / Reuters

Заразившийся коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон пошел на поправку и вышел с самоизоляции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Врачи рассказали, что у политика больше нет явных симптомов COVID-19, поэтому он больше не должен находиться в своей официальной резиденции Ла-Лантерн в Версале. Макрон уже вернулся в Елисейский дворец, чтобы провести там праздники.

Помимо этого, отмечает BFMTV, ему нужно готовиться к работе. На следующей неделе президенту предстоит провести заседание совета по обороне и национальной безопасности, а в канун Нового года — выступить перед гражданами Франции с традиционным обращением.

О том, что Макрон пошел на поправку, сообщалось 23 декабря. О его заражении коронавирусом стало известно 17 декабря. Все это время политик работал дистанционно. 22 декабря он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры поговорили о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и борьбу с коронавирусом.

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