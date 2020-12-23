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Макрон пошел на поправку после заражения коронавирусом

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на поправку после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на France Presse.

Уточняется, что в состоянии французского президента наметились признаки улучшения, однако подробностей не приводится. По информации СМИ, Макрон продолжает находиться в изоляции в своей официальней резиденции Ла-Лантерн в Версале.

19 декабря сообщалось, что состояние здоровья президента Франции оценивается как стабильное. Незадолго до этого президент Франции опубликовал видеообращение, в котором рассказал о самочувствии. Политик отметил, что с ним все в порядке: его беспокоит только температура, головные боли и сухой кашель.

О заражении Макрона коронавирусом стало известно 17 декабря. Все это время политик работал дистанционно. 22 декабря он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры поговорили о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и борьбу с коронавирусом.

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