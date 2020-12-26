Стало известно о смерти российского ребенка на Занзибаре

Российский ребенок умер во время отдыха с родителями на Занзибаре. Об этом «Ленте.ру» сообщила туристка, отдыхавшая в том же отеле на острове, что и семья мальчика.

По словам женщины, полуторагодовалому ребенку стало плохо после сафари, куда он ездил с родителями несколько дней назад. «На следующий день он перестал есть, затем пить, у него была температура и ужасная диарея. Мальчика забрали в больницу, и через два дня он умер. Причина пока не известна, родители ждут заключения», — сказала она.

Туристка добавила, что при появлении первых симптомов заболевания родители мальчика вызвали в отель врача, но тот не смог поставить ребенку диагноз. «Он даже не говорил по-английски, все время куда-то звонил, советовался, оставил какие-то порошки, которые не помогли. Мальчику становилось только хуже», — отметила россиянка.

Сейчас родители умершего ребенка решают вопрос о транспортировке тела в Москву. Расходы, по утверждению туроператора, должна взять на себя страховая компания.

23 декабря на Занзибаре умер миллиардер из списка Forbes, владелец магазинов «Старик Хоттабыч» и совладельца сети OBI и Modis Игорь Сосин. До этого сообщалось о смерти на острове российского бизнесмена, Марата Якупова. У него диагностировали малярию и как следствие отказ внутренних органов.

Как рассказал журналистам родной брат туриста, мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не прочитал новость о смерти предпринимателя Александра Донского-младшего, тоже вернувшегося из Танзании.