Исмаилов назвал желаемый гонорар за бой-реванш c Минеевым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов назвал желаемый гонорар за бой-реванш c соотечественником Владимиром Минеевым. Об этом сообщает ТАСС.

«30 миллионов — мне, 15 миллионов — Минееву. Это нормальная история», — заявил боец. Он добавил, что бой можно запланировать на август 2021 года.

26 декабря стало известно, что Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в массовой драке на турнире в Москве, когда вступил в перепалку с Минеевым. Спортсмена признали виновным по части 3 статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Инцидент произошел вечером 24 декабря. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, участниками которой стали и болельщики. Для пресечения беспорядков потребовалось вмешательство полиции и ОМОНа.