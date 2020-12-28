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Художник нарочно испортил кроссовки за миллион рублей и вызвал гнев в сети

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Фото: @danielarsham

Американский художник и сооснователь дизайнерского бюро Snarkitecture Даниэль Аршам (Daniel Arsham) нарочно состарил пару кроссовок Air Jordan 1 OG из совместной коллекции спортивного бренда Nike и модного дома Dior. Свое творчество он показал в Instagram.

На опубликованных кадрах представлена обувь с сильными потертостями на кожаной поверхности, скатанной подкладкой и дырами на текстиле. Кроме того, оригинальная картонная коробка производителя имеет состаренный вид, ее углы ободраны, а крышка искусственно покрыта пылью.

По задумке автора, кроссовки «были перенесены в будущее», а сама идея навеяна японской философией о «восхвалении несовершенного». Подписчиков разгневали действия Аршама: они решили, что художник напрасно испортил пару дорогой обуви.

«Позвольте им стареть естественным образом, носите их, а не натирайте наждачной бумагой. Это неправильно», «Зачем? Господи, помилуй», «Ты мог просто поиграть в них в бейсбол. Жалко», «Старение должно происходить медленно и спокойно, это не молниеносный результат», «Друг, ты просто испортил дорогущие кроссовки. А многие даже мечтать не могут о них», — высказались комментаторы.

В июле описанные кроссовки признали самой популярной моделью лета 2020 года. Всего было выпущено 13 тысяч пар кроссовок, причем пять тысяч из них направили постоянным клиентам Dior еще до начала продаж. В настоящий момент эксклюзивное изделие уже перепродают за 14 тысяч долларов (один миллион рублей).

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