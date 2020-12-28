Михаил Ефремов вернется на телеэкраны

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, вернется на телеэкраны в 2021 году в сериале «Полет» Петра Тодоровского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Психологическая драма с Ефремовым в главной роли станет первой киносериальной премьерой телеканала в 2021 году. «Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек», — сказали в пресс-службе.

Как пояснил режиссер и автор сценария сериала Петр Тодоровский-младший, «Полет» — это «история о демонах», которые живут внутри нас и определяют жизнь людей. «Когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока», — приводит слова создателя проекта пресс-служба телеканала.

Кроме Михаила Ефремова главные роли в сериале исполняют Оксана Акиньшина и Никита Ефремов. В картине также сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие актеры.

Осенью «Полет» получил главный приз международного кинофестиваля Serial Killer в чешском Брно.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.