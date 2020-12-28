В России началась последняя короткая рабочая неделя. При этом в разных регионах страны последний рабочий день пройдет либо в среду, 30 декабря, либо в четверг, 31 числа. В обоих случаях он будет сокращен на один час.

Российские регионы начали массово объявлять 31 декабря нерабочим днем. Некоторые из них начали делать это после того, как президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение «Единой России». На данный момент 31 декабря выходным объявили более 70 регионов, в том числе Москва и Подмосковье.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.

Проведенный в России опрос показал, что сторонниками объявления 31 декабря выходным днем в 2021 году оказался практически каждый второй житель страны (48 процентов). Доля тех, кому не нравится эта идея, составила 14 процентов, еще 36 процентов отнеслись к ней безразлично.

Свое желание сделать 31 декабря выходным 37 процентов россиян объяснили нехваткой времени, еще 25 процентов считают, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов.