Минпросвещения объявит 30 и 31 декабря выходными для педагогических вузов

В России планируется объявить 30 и 31 декабря выходными для педагогических вузов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких», — сказал он.

Министр также ответил на вопрос о снижении платы за обучение для студентов. Он напомнил что эта тема обсуждалась на большой пресс-конференции с президентом России. «И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы», — отметил Кравцов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков раскрыл условие для снижения стоимости обучения в удаленном формате. По его словам, основанием для постановки данного вопроса может послужить ненадлежащее качество образования.