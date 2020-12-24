В Минобрнауки раскрыли условие для снижения стоимости обучения на удаленке

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков раскрыл условие для снижения стоимости обучения в удаленном формате. Об этом он рассказал в интервью каналу «Россия 1». Его цитирует РИА Новости.

По его словам, основанием для постановки данного вопроса может послужить ненадлежащее качество образования. Глава Минобрнауки отметил, что в ситуациях, когда ВУЗ в силу объективных причин не может обеспечить качественное преподавание или необходимое количество часов по дисциплинам, может обсуждаться возможность снижения стоимости обучения.

Ранее Фальков назвал число российских студентов, которые обучаются дистанционно. По информации главы ведомства, на данный момент на удаленке обучаются 64 процента студентов — около трех миллионов человек. При этом более 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях вузов.