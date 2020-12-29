Любимова назвала самые ожидаемые новогодние кинопремьеры

Министр культуры России Ольга Любимова назвала одни из самых ожидаемых новогодних российских кинопремьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди самых ожидаемых релизов глава ведомства перечислила выходящий на экраны 31 декабря мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки», а также вторую часть русского фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», прокат которого стартует в первый день 2020 года.

Глава Минкультуры также отметила, что в уходящем году доля российских картин оказалась достаточно высокой — около 50 процентов. Это связано c переносом крупных голливудских премьер на 2021-2022 годы.

Ранее российские пользователи платформы «КиноПоиск HD» назвали любимых киногероев и выбрали лучшие проекты 2020 года. По данным опросов стриминг-сервиса, самыми популярными героями у российских зрителей стали Гарри Поттер из одноименной киносаги в исполнении Дэниэла Рэдклиффа и Харли Квинн, которую изобразила австралийская актриса Марго Робби в ленте «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн».