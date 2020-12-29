Пушков ответил назвавшему вакцину гибридным оружием украинскому министру

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам парламентария, гибридным оружием против народа Украины стали сами киевские власти. Так, из-за их политики у граждан нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, подчеркнул Пушков.

«Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», — пояснил свою позицию сенатор.

В Госдуме сочли кощунством высказывание Кулебы. Так, Москва предлагает помощь Киеву, не настаивая на использовании российской вакцины. При этом Украина понимает, что российская вакцина — ближайшая, которая может быть поставлена в страну, указали в нижней палате парламента.

Украинский министр назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева после того, как Москва выразила готовность поставлять «Спутник V» на Украину и производить ее в республике. Киев отказался от препарата, он ведет переговоры со странами Европы, Индией и Китаем.