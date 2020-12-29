В Госдуме ответили на заявление украинского министра о российской вакцине

Назвать российскую вакцину, которая должна защитить людей от коронавируса, гибридным оружием — кощунство, в первую очередь к своему народу. Так на соответствующее заявление украинской стороны ответил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает RT.

Чепа указал, что Москва предлагает помощь Киеву, не настаивая на использовании российской вакцины. По его словам, Украина понимает, что российская вакцина — ближайшая, которая может быть поставлена в страну. Депутат добавил, что Евросоюз будет забирать то, что ему требуется и неизвестно, когда очередь дойдет до Украины.

Он отметил, что если население каких-то стран не будет вакцинировано, коронавирус продолжит распространяться, поэтому препарат должен быть доступен всем странам.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинской стороны, сказал, что страны, которые заботятся о народе, уже оформляют контракты на закупку российского препарата. «Те, кого не интересует здоровье граждан, ждут гуманитарную медицинскую помощь от западных хозяев», — заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева. По его словам, вакцину можно получить через систему COVAX, напрямую договорившись с производителями или странами, заказавшими препарат с большим запасом.

Такое заявление он сделал после того, как российская сторона выразила готовность поставлять отечественную вакцину «Спутник V» на Украину и производить ее в республике. Киев отказался от препарата, он ведет переговоры со странами Европы, Индией и Китаем.