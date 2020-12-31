В сети появилось видео победы российской молодежки над Швецией на ЧМ

В сети появилось видео победы российской молодежки над командой Швеции в рамках чемпионата мира в Канаде. Ролик опубликован на YouTube-канале Федерации хоккея России.

Матч группы В прошел в канадском Эдмонтоне и завершился в овертайме со счетом 4:3. В российской сборной отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, который забил шведам за пять секунд до конца добавленного времени.

После четырех матчей российская сборная лидирует в группе B. Позади отечественных хоккеистов команды Швеции, США, Чехии и Австрии.

В 2020-м году победителем молодежного чемпионата мира стала сборная Канады. Российская команда заняла второе место. Тогда турнир проходил в Чехии.

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