Хоккеист российской молодежки рассказал о провокациях американцев

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров рассказал о провокациях американских соперников. Его слова приводит Sport24.

«Провокации были, и тычки, и грязные силовые [приемы], и слова в нашу сторону. Для североамериканцев привычное дело — могут подъехать, что-то сказать. Ты улыбнулся и поехал дальше. Тренеры предупреждали нас», — заявил Амиров. Он добавил, что российская команда не отвечала на провокации и показала свое превосходство игрой.

29 декабря российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала шесть очков в трех матчах и заняла четвертое место в таблице группы В. В стартовом матче турнира россияне одержали победу над командой США со счетом 5:3.

В последнем туре группового этапа сборная России сыграет со шведами. Матч состоится 31 декабря в 5:30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира продлится до 5 января 2021-го. Действующим победителем турнира являются канадцы, обыгравшие в финале россиян.