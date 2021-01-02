Главный тренер российской молодежки оценил предстоящий матч с немцами на ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил предстоящий матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Ларионов посчитал, что матчи против команд слабее классом всегда непросты. Он вспомнил, как сборная Германии на Олимпиаде в Пхенчхане могла забрать золото у россиян. «Ты выходишь на команду, которой нечего терять. Они понимают, что играют с одной из сильнейших команд МЧМ. Мы это учтем, недооценки не будет», — подытожил тренер.

Российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала восемь очков в четырех матчах и заняла второе место в таблице группы В.

Немцы расположились на третьем месте в группе А. Они в основное время обыграли швейцарцев, в овертайме — словаков, а таже проиграли канадцам и финнам.

Матч между Россией и Германией состоится 2 января. Он начнется в 20:00 по московскому времени.