Главный тренер российской молодежки оценил разгромную победу над Австрией на ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу над командой Австрии в третьем матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Его слова приводит Sport24.

Ларионов заявил, что несмотря на счет, есть моменты, которые он бы хотел улучшить в игре команды. «Несколько контратак нас не устраивают. В целом просим играть ребят в быстрый пас, гораздо быстрее должно быть начало атаки. Это дает возможность поддерживать высокий темп», — отметил он. Следующий матч на групповом этапе турнира тренер назвал ключевым.

Встреча между Россией и Австрией прошла 29 декабря в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 7:1. Отечественная команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, набрав шесть очков в трех матчах и заняв четвертое место в таблице группы В. Лидирует команда Швеции по дополнительным показателям.

В последнем туре группового этапа сборная России сыграет со шведами. Матч состоится 31 декабря в 5:30 утра по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира продлится до 5 января 2021-го. Действующим победителем турнира являются канадцы, обыгравшие в финале россиян.

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