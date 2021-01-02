Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем с Германией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет молодежной сборной России по хоккею перед матчем четвертьфинала чемпионата мира против команды Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк посчитал, что российская команда по уровню выше немецкой, поэтому главное для нее не расслабляться. Он добавил, что соперник дисциплинирован, поэтому с каждой игрой показывает лучший результат. «Нашим ребятам надо решать все вопросы в первом периоде, надо подавить соперника атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий. Кто сможет сдерживать свои эмоции, тот и победит», — подытожил глава ФХР.

29 декабря российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала восемь очков в четырех матчах и заняла второе место в таблице группы В.

Матч между Россией и Германией состоится 2 января. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



