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Отказавшуюся от ислама активистку обвинили в богохульстве в Танзании

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Фото: @zarakayk

Активистку, которая отказалась от ислама и выступает за права женщин, обвинили в богохульстве в Танзании. На ситуацию обратила внимание газета The Guardian.

Инцидент произошел с активисткой Зарой Кей (Zara Kay), которая росла в шиитской семье в Танзании, а от ислама отказалась во время учебы в Австралии. «Иду в полицейский участок, потому что кто-то заявил на меня за богохульство», — написала она в соцсетях 28 декабря. Как отмечает газета, официально законов о богохульстве в стране нет.

Позднее девушку отпустили. На своей странице в Twitter она отметила, что вышла под залог, и что ее так просто не сломать. Как сообщила международная Коалиция бывших мусульман, в полиции Кей расспрашивали об отказе от ислама и работе ее собственной организации Faithless Hijabi, поддерживающей таких же женщин.

В итоге активистке официально предъявили три обвинения: за критикующий президента Танзании пост в соцсетях, в котором она писала о мерах по борьбе с COVID-19 в стране, за то, что она не сдала свой танзанийский паспорт после получения гражданства Австралии, а также за то, что использовала сим-карту, зарегистрированную на имя члена семьи, а не на собственное. Кей должна будет вновь явиться в полицию 5 января.

В Коалиции считают обвинения политически мотивированными и указывают, что статья о сим-картах неоднократно использовалась для преследования людей по другим громким делам. Организация призывает правительство Танзании снять с девушке все обвинения и дать ей покинуть страну, а власти Австралии — вмешаться в ситуацию. В австралийском МИД при этом указывали, что оказывают Кей консульскую помощь. В то же время обычно эта помощь заключается в контакте с местными юристами.

По последним оценкам, 61 процент населения Танзании — христиане. Мусульман в стране около 35 процентов.

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