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Губернатор Забайкалья попал в больницу с коронавирусом

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Александр Осипов
Александр Осипов
Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попал в больницу в Чите с коронавирусом, сообщается на официальном портале Забайкалья.

51-летний политик почувствовал недомогание на новогодних праздниках, сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, после чего самоизолировался. По настоянию врачей 4 января его направили в стационар.

В пресс-службе губернатора отметили, что Осипов остается на связи с коллегами. На время его лечения исполняющим обязанности губернатора назначен первый зампредседателя краевого правительства Андрей Кефер.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 перенесли многие главы российских регионов. Среди них — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Амурской области Василий Орлов и другие.

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