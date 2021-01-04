Губернатор Забайкалья попал в больницу с коронавирусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попал в больницу в Чите с коронавирусом, сообщается на официальном портале Забайкалья.

51-летний политик почувствовал недомогание на новогодних праздниках, сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, после чего самоизолировался. По настоянию врачей 4 января его направили в стационар.

В пресс-службе губернатора отметили, что Осипов остается на связи с коллегами. На время его лечения исполняющим обязанности губернатора назначен первый зампредседателя краевого правительства Андрей Кефер.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 перенесли многие главы российских регионов. Среди них — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Амурской области Василий Орлов и другие.