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Омбудсмен Москалькова уйдет на карантин

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Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Фото: Federation Council of Russia / Global look

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уйдет на карантин с 1 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Отмечается, что Москалькова здорова. Однако из-за карантина она не сможет присутствовать на всероссийском едином уроке «Права человека» для школьников и студентов. Мероприятие должно было пройти 1 декабря, но его отменили.

23 октября стало известно, что коронавирусом заразился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сообщается, что политик чувствует себя хорошо и планирует продолжать работать по видеосвязи.

До этого на самоизоляцию ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также заразился коронавирусом.

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