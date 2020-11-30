Омбудсмен Москалькова уйдет на карантин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уйдет на карантин с 1 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Отмечается, что Москалькова здорова. Однако из-за карантина она не сможет присутствовать на всероссийском едином уроке «Права человека» для школьников и студентов. Мероприятие должно было пройти 1 декабря, но его отменили.

23 октября стало известно, что коронавирусом заразился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сообщается, что политик чувствует себя хорошо и планирует продолжать работать по видеосвязи.

До этого на самоизоляцию ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также заразился коронавирусом.