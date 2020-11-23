В Красноярском крае усилили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября.

Так, указом главы региона с 24 ноября запрещается проведение корпоративов и банкетов в заведениях общепита.

«Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев, с завтрашнего дня будет запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные мероприятия», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее в регионе ограничили работу организаций общественного питания: они не могут работать после 23:00 часов. Кроме того, жители края обязаны носить маски в общественных местах, детям младше 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Ранее в понедельник власти Брянской области продлили до 6 декабря действие режима обязательной самоизоляции для жителей 65 лет и старше.

С начала пандемии в Красноярском крае выявили 32,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. В России за последние сутки впервые зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 25 173 в 85 регионах.