Собянин назвал самую затратную по вложениям отрасль в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал здравоохранение самой затратной по капитальным вложениям и затратам отраслью в столице. Об этом он заявил во вторник, 5 января, на совещании по социальным вопросам, передает РИА Новости.

По его словам, система здравоохранения является главным направлением для властей. В связи с этим выделяется много финансов на развитие. Кроме того, он отметил, что это «ключевая отрасль», причем «самая востребованная гражданами».

«Сегодня здравоохранение в Москве — это отрасль в Москве номер один по капитальным вложениям и затратам», — рассказал градоначальник. Он добавил, что на 2021 год выделено намного больше средств для этой области, чем на остальные.

Ранее стало известно, что в столице расширили список категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса. «Мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — рассказал Собянин. Ранее в список были включены работники строительного комплекса и студенты московских колледжей и вузов старше 18 лет.

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