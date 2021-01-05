Посол Нидерландов рассказал про огромную разницу между Украиной и Россией

Чрезвычайный посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол рассказал в интервью УНИАН про огромную разницу между Украиной и Россией.

«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: "А какая разница между Украиной и Россией?". Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово — свобода», — сказал дипломат.

Он добавил, что на Украине «легкий хаос, непонятно, что будет завтра». Вместе с тем де Мол уверен, что в стране есть свобода, радость, желание перемен и инициатива. «Берегите, защищайте, развивайте это», — пожелал посол.

Ранее посольство США на Украине прокомментировало акцию партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) против «внешнего управления» страны американцами. Посольство заявило, что разговоры о внешнем управлении — это попытка поставить ситуацию «с ног на голову». Если США и их союзники и помогают чем-то Украине, то только по просьбе ее властей, чтобы сделать страну «более безопасной и богатой, и продвигать реализацию евроатлантических устремлений», заверили дипломаты.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США приготовился выделить 800 тысяч долларов для «оказания содействия Украине». По неофициальным данным, с 2015 года и вплоть до 2020-го включительно Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов.