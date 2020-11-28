США ответили на обвинения во внешнем управлении Украиной

Посольство США на Украине прокомментировало акцию партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) против «внешнего управления» американцами. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Посольство заявило, что разговоры о внешнем управлении — это попытка поставить ситуацию «с ног на голову». Если США и их союзники и помогают чем-то Украине, то только по просьбе ее властей, чтобы сделать страну «более безопасной и богатой, и продвигать реализацию евроатлантических устремлений», заверили дипломаты.

«США глубоко беспокоятся о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане и продолжают умирать в Донбассе», — говорится в сообщении.

Посольство намекнуло, что в действительности «внешнее управление» осуществляет Россия: «Какая страна вторглась на Украину, лишила свободы, переселила и подвергла пыткам ее граждан и несет ответственность за войну, в результате которой погибли более 13 тысяч человек? Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленных на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ, которые так нелегко давались?»

24 ноября депутат от ОПЗЖ Илья Кива провел под американским посольством акцию. Он «освободил» девушку в украинской национальной одежде от ошейника, который накинул человек в маске Джорджа Сороса, и «вытолкнул» американского миллиардера. Кива заявил, что «в стране растут только кладбища», а вокруг разруха.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США приготовился выделить 800 тысяч долларов для «оказания содействия Украине». По неофициальным данным, с 2015 года и вплоть до 2020-го включительно Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов.