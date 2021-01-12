Диснейленд превратят в COVID-центр

Курортный комплекс Диснейленд в Анахайме (штат Калифорния, США) превратят в крупнейший COVID-центр, где будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет Variety со ссылкой на администрацию округа Ориндж.

Сообщается, что Диснейленд станет первым из пяти пунктов региона, где можно будет вакцинировать тысячи американцев в сутки. Центр откроется в течение нескольких дней.

В последние месяцы в Калифорнии резко выросло количество зараженных, общее число случаев заболевания превысило два миллиона. Сам комплекс оставался закрытым с марта 2020 года из-за пандемии, однако торговый центр Downtown Disney на его территории продолжал работать с учетом всех ограничений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать в стране собственные Голливуд и Диснейленд. По его словам, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе летать в США или в Париж «могут далеко не все».

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