Зеленский захотел создать на Украине Голливуд и Диснейленд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании создать в стране свой Голливуд и Диснейленд. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times, опубликованном на официальном сайте главы республики.

В ходе беседы Зеленский сказал, что хотел бы привлечь на Украину американский бизнес и заявил о готовности помогать инвесторам, вкладывающимся в энергетику, финансовый сектор, сельское хозяйство, туризм и развлекательную сферу. «Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто», — заявил глава республики. Он отметил, что в европейских странах есть очень хорошие площадки, в частности, в Праге и Венгрии. «Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка», — добавил он.

Зеленский также заявил, что хотел бы появления Диснейленда на Украине. По его мнению, украинские дети заслуживают этого, поскольку позволить себе лететь в США или в Париж «могут далеко не все».

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил в интервью The New York Times, что невозможно объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат. Украинский лидер добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу.