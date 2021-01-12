Путин потребовал от прокуроров жестко пресекать коррупцию

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию. Об этом он заявил в обращении к работникам и ветеранам надзорного органа в связи с их профессиональным праздником, передает ТАСС.

Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое использование бюджета, — указал он. Путин отметил, что для этого у сотрудников прокуратуры достаточно полномочий.

8 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за год в России по преступлениям коррупционного характера взыскали более 2,3 миллиарда рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 8,1 миллиарда рублей. Если сложить сумму взысканного, стоимость арестованного имущества и того, что уже забрали у обвиняемых, то результат на 80 процентов покрывает нанесенный ущерб. По словам Бастрыкина, в общей сложности с 2011 года государству и потерпевшим по таким преступлениям вернули почти 34 миллиарда рублей.

В марте 2020 года Путин потребовал, чтобы Генпрокуратура начала более тесно взаимодействовать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и налоговой службой для возвращения незаконно приобретенного имущества. «А проще говоря, украденных у нашей страны, у людей, у общества активов и средств», — уточнил тогда президент.