У российских коррупционеров забрали два миллиарда рублей

В текущем году в России по преступлениям коррупционного характера взыскали более 2,3 миллиарда рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 8,1 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Если сложить сумму взысканного, стоимость арестованного имущества и того, что уже забрали у обвиняемых, то результат на 80 процентов покрывает нанесенный ущерб. По словам Бастрыкина, в общей сложности с 2011 года государству и потерпевшим по таким преступлениям вернули почти 34 миллиарда рублей.

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Цифры глава СКР привел в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В это время государства-члены ООН, как правило, сообщают о результатах работы.

С начала 2020 года в стране возбудили 15,2 тысячи уголовных дел по поводу коррупции. Это на четыре процента больше, чем год назад. С 2011-го в суд передано более 90 тысяч уголовных дел.

Бастрыкин назвал коррупцию транснациональной проблемой. Она снижает доверие граждан к власти, инвестиционную привлекательность страны и замедляет ее развитие.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, решил создать новую партию под названием «Россия без коррупции». Ранее у Романа Путина уже была партия «Народ против коррупции», но ее в ноябре этого года ликвидировал Верховный суд.