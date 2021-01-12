Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия»

Мосгорсуд смягчил наказание обвиненным в организации экстремистского сообщества фигурантам дела «Нового величия» после того, как прокуратура попросила пересмотреть их приговор, посчитав полученные ими сроки слишком мягкими. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание для Руслана Костыленкова уменьшено на три месяца — до шести лет и девяти месяцев. Петр Карамзин будет отбывать в колонии шесть лет и три месяца вместо шести с половиной лет.

Сроки Вячеслава Крюкова и Максима Рощина оставлены без изменения — шесть лет общего режима и шесть с половиной лет условно соответственно. Мария Дубовик и Дмитрий Полетаев получили по шесть лет условно, приговор не изменен. Анне Павликовой оставили четыре года условно.

В марте 2019 года признавший вину Рустам Рустамов получил два года условно после дачи показаний на других участников и заключения досудебного соглашения. 6 августа Руслан Костыленков как главный фигурант был приговорен к семи годам колонии. Петр Карамзин получил шесть с половиной лет, Вячеслав Крюков — шесть лет, Условные сроки получили Дмитрий Полетаев (шесть лет), Максим Рощин (шесть с половиной), Мария Дубовик (шесть) и Анна Павликова (четыре), их освободили в зале суда. 29 октября Павел Ребровский осужден на шесть лет заключения после того, как он отказался от признательных показаний, и дело было пересмотрено. Адвокаты обжаловали приговор. Жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки.

Десять участников движения «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года и обвинены в организации экстремистского сообщества. По мнению силовиков, молодые люди собирались устроить госпереворот. Сторона защиты считает, что молодые люди стали жертвой внедренного провокатора, который настоял на создании устава и арендовал помещения для встреч, а потом дал показания, которые легли в основу обвинения. Позже экспертиза не нашла экстремизма в листовках организации, но имена фигурантов дела все равно добавили в список террористов и экстремистов.

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