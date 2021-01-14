Белоруссия захотела использовать российские С-400

Министерство обороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С». Об этом пишет «Интерфакс».

«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С"», — рассказал командующий Военно-воздушными силами Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

Американский журнал The National Interest назвал зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» «главным страхом» НАТО. Издание отмечает, что по возможностям С-400 значительно превосходит предшественника — ЗРС С-300 «Фаворит». Журнал напоминает, что первыми покупателями системы стали Китай, Турция и Индия, ее приобретением интересуются также Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что 16 октября 2020 года в ходе испытаний турецких С-400 «Триумф» три ракеты успешно перехватили три мишени. По данным The Drive, целями турецких ЗРС выступили беспилотники Banshee британского производства.