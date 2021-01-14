Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов стал автором результативной передачи в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Романов ассистировал нападающему Томашу Татару, забросившему третью шайбу команды в игре. Таким образом, россиянин набрал очко в дебютном матче в лиге.

Романов повторил достижение 21-летней давности и стал третьим защитником канадской команды, совершившим результативное действие в первом матче сезона и одновременно первой встрече в лиге в карьере. В сезоне-1984/1985 это сделал новичок клуба чех Петр Свобода, а в 2000 году — россиянин Андрей Марков.

21-летний Романов стал игроком «Монреаля» в межсезонье. До этого он выступал за московский ЦСКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/2020 защитник принял участие в 43 матчах и записал на свой счет семь результативных передач. В плей-офф россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.