Приз лучшему снайперу НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина

Приз лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Морис Ришар Трофи» предложили переименовать в честь российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Алксандра Овечкина. Об этом написал журналист Deadspin Сэм Фелс.

По его словам, россиянин гораздо чаще других хоккеистов становился обладателем трофея, поэтому заслуживает такой чести.

«Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар были лучшими снайперами сезона по пять раз», — заявил Фелс.

Журналист также отметил, что переименование должно произойти в день, когда Овечкин завершит карьеру.

27 мая Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» после того, как НХЛ заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне форвард забросил 48 шайб.

«Морис Ришар Трофи» — приз, вручаемый лучшему снайперу «регулярки» с 1999 года. Награда названа в честь Мориса Ришара — легендарного хоккеиста «Монреаль Канадиенс», выступавшего в НХЛ в 1940-е и 1950-е годы. Ближайшие преследователи Овечкина по количеству титулов — Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби. Они становились обладателями награды по два раза.

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