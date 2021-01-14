Тарасова отреагировала на конфликт Плющенко и хореографа группы Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на конфликт двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это все пиар, который так нужен Жене», — заявила специалист. Она добавила, что хочется говорить о тренерской работе Плющенко, а не «вот об этих боях».

Ранее 14 января конфликт прокомментировала продюсер и супруга Плющенко Яна Рудковская. Она заметила, что Железнякову следует «ответить за свой "базар" или попросить прощения».

Железняков вызвал Плющенко на дуэль 13 января, пожелав «заткнуть его поганый рот» на ринге. Плющенко принял вызов, однако появление подобного обращения объяснил белой горячкой.

Конфликт между Плющенко и Железняковым произошел в мае после перехода воспитанниц Тутберидзе Александры Трусовой и Вероники Жилиной в академию двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф подверг спортсмена критике. В ответ Плющенко назвал Железнякова «десятым колесом телеги».