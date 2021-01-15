Семейная пара пришла проверить дом и встретилась со львами

Живущие в южноафриканском городе Худспрут супруги Дэвид и Маришка Де Бир пришли проверить дом родственника и встретили там неожиданных гостей. Пара увидела, что во дворе на участке расположились шесть львов, и сняла животных на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

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На записи видно, как мужчина открывает входную дверь и встречает лежащих за окнами на веранде львов. Животные сразу замечают гостя и, услышав звук закрывающейся двери, резко встают и отходят от стекла. По словам супругов, после их приезда львы еще некоторое время побыли на участке, но вскоре покинули территорию.

Оказалось, что дом принадлежит отцу Дэвида и находится на участке недалеко от национального парка Крюгер, по территории которого свободно передвигаются дикие животные. Здание пустовало, так как мужчина выставил его на продажу и искал покупателей. После визита пара пошутила в социальных сетях, что в отсутствии хозяина у дома появились новые владельцы. Пользователи сети поддержали супругов и сравнили львов со сторожевыми собаками.

В ноябре 2020 года в английском графстве Норфолк выставили на продажу загородный дом, расположенный вблизи заповедника с тиграми. Тогда риелторы предложили потенциальным владельцам наблюдать за гуляющими животными, сидя за столом во внутреннем дворе. Однако для безопасности между заповедником и участком установили железное ограждение.

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