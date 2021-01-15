Путин поздравил с десятилетием Следственного комитета

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного Комитета с десятилетием госоргана. Видеообращение главы государства опубликовано на YouTube-канале СК.

По его словам, независимый статус ведомства позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, а также другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона. Особо отмечу и такое направление вашей деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма, — добавил Путин.

8 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что за год в России по преступлениям коррупционного характера взыскали более 2,3 миллиарда рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 8,1 миллиарда рублей. Если сложить сумму взысканного, стоимость арестованного имущества и того, что уже забрали у обвиняемых, то результат на 80 процентов покрывает нанесенный ущерб. По словам Бастрыкина, в общей сложности с 2011 года государству и потерпевшим по таким преступлениям вернули почти 34 миллиарда рублей.