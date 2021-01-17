«Манчестер Сити» выиграл пятый матч подряд и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Джон Стоунс, еще по мячу на свой счет записали Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 35 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Кристал Пэлас» имеет в активе 23 очка и находится на 13-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 20 января на своем поле примет «Астон Виллу». «Кристал Пэлас» 26 января дома сыграет с «Вест Хэмом».

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