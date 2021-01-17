Вирусолог раскрыл будущее мутаций коронавируса

Российский вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн раскрыл будущее мутаций коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, при мутации патогенов существуют общие закономерности. Так, эволюция вируса идет в сторону большей заразности при снижении его патогенности, то есть летальность уменьшается. «Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», — отметил вирусолог.

При этом Альтштейн обратил внимание на то, что сметность от инфекции снизилась в том числе и из-за улучшения методов лечения, однако это фактор не может объяснить настолько значительное изменение в статистике. Так, весной в среднем по миру умирали более пяти процентов пациентов. В настоящее время уровень летальности колеблется в районе двух процентов.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко объяснил, что не каждая мутация ведет к появлению нового жизнеспособного варианта вируса. В природе остаются только те разновидности, которые находят свою нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Позже в ведомстве сообщили что выявленные на территории страны мутации COVID-19 не влияют на значимые изменения течения болезни, большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством замен.