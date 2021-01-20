Раскрыты новые подробности Windows 10X

В операционной системе 10X от Microsoft будет встроенная поддержка 32-битных приложений. Это следует из опубликованного на форуме WindowsPhoneInfo сообщения.

Инсайдом относительно особой версии операционной системы Windows 10 поделился пользователь под ником WinLatest. Он опубликовал скриншот, сделанный якобы на странице настроек в Windows 10X. Инсайдер продемонстрировал, что в настройках новой ОС можно будет активировать режим разработчика, который открывает пользователям скрытые функции системы.

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В частности, администратор ОС может активировать поддержку устаревших 32-битных программ. Инсайдер подробно описал данную особенность: по его словам, после активации указанной функции пользователи смогут устанавливать на 10X неподписанные разработчиком приложения. Создатели Windows 10X не советуют начинающим пользователям запускать данную опцию, при ее активации появляется предупреждение о том, что неизвестные системе приложения могут нанести вред компьютеру.

По словам автора публикации, продемонстрированный режим разработчика может намекать на то, что в 10X действительно появится поддержка 32-битных программ. Специалист предположил, что данная опция появилась в бета-версии ОС с целью, чтобы разработчики софта могли протестировать свои приложения до публичного релиза системы.

Ранее в распоряжение редакции The Verge попала предрелизная копия Windows 10X, журналисты издания показали отличительные особенности системы. Запланированная на середину 2021 года 10X будет предназначена для низкопроизводительных компьютеров. Затем ОС адаптируют для ПК с двумя экранами.