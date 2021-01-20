Украина заинтересовалась вакциной против COVID-19 от индийской компании

Украина заинтересовалась закупкой вакцины от COVID-19 у индийского производителя Serum Institute. Министерство здравоохранения проводит переговоры, сообщает «Интерфакс — Украина».

«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем — компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека"», — сообщил замминистра Игорь Иващенко в Верховной Раде на заседании комитета здоровья.

Он не уточнил, идет ли речь о закупке препарата, разработанного непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийским предприятием.

Ранее сообщалось, что половина украинцев отказалась прививаться от коронавируса даже бесплатно.