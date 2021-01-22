«Главный негодяй» UFC вступился за Трампа

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль вступился за бывшего президента США Дональда Трампа. Пост доступен в Twitter спортсмена.

Масвидаль, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), вступил в перепалку с критиками Трампа. Он заявил, что бывшего президента страны поддерживает семья Мартина Лютера Кинга. Подобное высказывание вызвало неоднозначную реакцию фанатов MMA. В частности, известный блогер Caposa призвал Масвидаля удалить аккаунт.

Масвидаль активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании президента. В частности, сын выходца из Кубы рассказывал об «ужасах коммунизма» и предостерегал от голосования за Джо Байдена. Обладатель титула «главного негодяя» UFC известен республиканскими взглядами.

Аккаунт Трампа в Twitter был навечно заблокирован. Руководство платформы объяснило это тем, что его сообщения являются и воспринимаются как подстрекательство к насилию, в том числе в день инаугурации Байдена. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками действующего президента-республиканца Дональда Трампа, в ходе которых погибли пять человек. Инаугурация Байдена прошла в среду 20 января.

Масвидаль завоевал титул «главного негодяя» UFC, одолев соотечественника Нэйта Диаса. Специальный пояс ему вручил голливудский актер Дуэйн Джонсон.