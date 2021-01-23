Появилось видео драки с ударом российского хоккеиста головой об лед

Появилось видео того, как защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов ударил нападающего «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина головой об лед во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Ролик доступен на YouTube-канале омичей.

Драка произошла в третьем периоде. Когда Паничкин упал на лед, Давыдов взял соперника за форму и еще раз ударил об лед. Нападающий потерял сознание и был увезен на носилках. Давыдов был удален до конца встречи, а также получил наказание в виде дисквалификации на четыре матча и штрафа.

По информации РИА Новости, Давыдов извинился перед пострадавшим. Медики установили, что Паничкин получил черепно-мозговую травму.