Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев уложил на лед канадского капитана «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера. Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

После завершения второго периода встречи, при счете 3:0 в пользу «Тампы», Уэбер развязал драку с Сергачевым, попытавшись нокаутировать россиянина. Однако защитнику удалось уклониться и повалить соперника на лед. Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:0. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 89 очков в 67 матчах.

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