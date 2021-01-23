Россиянки остались без медалей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Француженка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка допустила три промаха по ходу дистанции. Второй с одним неточным выстрелом и отставанием в 0,2 секунды стала шведка Ханна Эберг. Тройку лучших замкнула представительница Австрии Лиза Хаузер. Она также допустила один промах и проиграла лидеру 3,5 секунды.

Россиянки остались без медалей. Лучший результат показала Светлана Миронова, ставшая шестой. На 11-й позиции финишировала Евгения Павлова. Обе представительницы России допустили по два промаха, случившиеся на последнем огневом рубеже.

Этап Кубка мира в Антхольце проходит с 21 по 24 января. Заключительной гонкой станет мужской масс-старт.