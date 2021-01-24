Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонистки завоевали золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Женскую сборную страны на гонке представили: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Евгения Павлова. Отечественные спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут и 32 секунды. Второе место досталось команде Германии. Третье место заняли представительницы Франции.

23 января мужская сборная России также завоевала медаль в эстафете. Отечественные биатлонисты выиграли бронзу.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится масс-стартом, который пройдет 24 января.