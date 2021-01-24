В России разработают истребитель-перехватчик нового поколения

В государственной корпорации «Ростех» анонсировали запуск процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что проект авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» сейчас находится на этапе опытно-конструкторских работ. После того как все необходимые в рамках этапа работы завершат, будет создан прототип.

Ранее знакомые с ситуацией источники в беседе с журналистами «Известий» уточнили, что для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41 будет разработан многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), превращающий данные самолеты в убийцы гиперзвуковых ракет.

В декабре 2017 года сообщалось, что Россия получит новый перехватчик до истечения срока службы МиГ-31 в 2028 году.